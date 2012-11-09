〔路透基点〕香港蓝筹房地产商筹办贷款,重燃活络市况希望--RLPC

路透香港11月9日电---香港房地产商新鸿基地产及香港置地一直在与银行贷款人员洽谈潜在融资案,重新燃起市场对蓝筹企业将重返贷款市场,活络低迷市况的期望.

今年香港贷款市场交易量大受打击,因许多企业选择债券市场筹措成本较低的资金.传统上香港贷款市场的交易量是依赖蓝筹企业再融资活动.

消息人士指出,新鸿基准备办理一笔五年期贷款,但未透露规模."新鸿基正在设法评估可以从往来银行取得多少资金."

在此同时,消息人士指出,香港置地可能计划多笔双边贷款,而非俱乐部贷款或联贷.

根据消息人士指出,关键在于定价--洽谈价格为综合收益低于200个基点.

汤森路透资料显示,一线企业2012年平均支付的综合收益约为190个基点.

Hutchison Ports Investments Sarl在9月底的2.80亿美元再融资案,是较近期的指标.这笔三年期俱乐部贷款支付综合收益低于200个基点,较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码约150个基点.

2011年4月时,新鸿基自行安排一笔167.5亿港元五年期再融资,在分包销支付综合收益85个基点,一般银团支付83个基点,较香港银行同业拆息利率加码75个基点.

借款方为新鸿基地产(金融服务)有限公司,母公司新鸿基提供担保.

2011年10月时,新鸿基完成一档五年期Reg S美元债券定价,筹资5亿美元,利率较美国公债高出245个基点,定价与最后参考价格相符.这档优先无担保债券票息为3.5%,再发行价格为99.901,收益率3.522%.

香港置地在6月完成一笔5亿美元10年期债券定价,票息4.5%,发行价98.796,收益率4.652%.与美国公债息差为290个基点.(完)