〔台湾汇市〕台币兑美元收在14个月高位,后续关注央行干预动态

* 台币或随人民币上演十八大庆祝行情

* 盘中升破五月份前高,出口商急抛汇

* 下周或测试29.000关卡

路透台北11月9日电---台币兑美元TWD=TP周五创14个月收盘高位.交易员认为,由于外资积极汇入、出口商抛汇,令台币今日价量齐扬,料下周台币或进一步测试29.000的整数关卡,后续关注央行干预动态.

汇银人士指出,在中国十八大期间,人民币走强或可带动台币表现优于其他亚币.今日外资汇入、美元买盘疲弱,台币升破五月份盘中高位后,促使出口商急于抛汇,加以台股今天表现一支独秀,逆势由黑翻红,也有助于台币走扬.

他们预计,下周台币或有机会挑战29.000整数高位.但下周一美国休市,料台币升势将会先休息一下,期间观察外资汇入力道能否持续、出口商抛汇卖压.

今天台币收盘29.150来到14个月新高位置,前高位去年9月8日也收在29.150.而盘中高位29.028,亦创14个月来新高位,前高为去年9月5日报29.015.

"外资钱汇入多得不得了,出口商也吓出来卖美元."一银行交易主管说.

中共十八大昨日开幕,激励人民币表现强势.中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS周五早盘继续走升,再破6.24关口,多数时间仍封在波幅区间上限,中间价连续第四日上涨.[ID:nSB2093803]

外银交易员表示,今天台币略跟其他日、韩等主要亚币脱钩,自己在走自己的路,下周台币或有机会去测试29.000的高位,但毕竟是整数关卡,所以不会这么快突破.

海外无本金交割远期外汇(NDF)PNDF今日美元/台币各天期折价幅度明显扩大,其中一个月天期折价幅度扩大至1.3角,显示海外看升台币的幅度加深.

台股加权指数.TWII周五由黑翻红,终场收涨0.70%报7,293.22点,表现优于其他亚股.三大法人今天同步买超,而外资及陆资仅小买台股1.05亿台币.

韩国央行周五一如预期维持利率不变,会后公布的两份英文声明表示,经济放缓的趋势似正在缓解,国内经济可能出现改善,全球经济仍面临很大的下行风险;通胀维持在低位,但粮食价格不稳构成风险.[ID:nSB2093159]

多数新兴亚洲货币上涨,受助于中国经济复苏迹象及市场对北京方面采取政策措施的期望.[EMRG/SGCN]

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16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 29.150 29.202 29.028-29.205 29.205 7.94 6.13

TAIFX1

元太外汇经纪公司 29.051 29.117 29.028-29.160 29.160 4.29 2.76

COSMOS1

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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

PNDF

美元/台币一个月期 -0.130/-0.115 -0.060/-0.045

美元/台币六个月期 -0.290/-0.265 -0.220/-0.195

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