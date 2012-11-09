〔东南亚股市〕多数收跌或持平,泰国股市周线跌幅居前

路透曼谷11月9日电---东南亚主要股市周五收盘多数为下跌或持平,周线普遍收低,泰国跌幅居前,受到美国财政悬崖疑虑影响,全球股市信心不振.
泰国股市.SETI连跌四天,收低0.22%,全周共跌1.2%.新加坡海峡时报指数.FTSTI跌0.1%,本周共跌1%.
跌幅较大个股中,泰国Oishi Group OISH.BK狂跌22%,因第三季出现净损,新加坡来宝集团(NOBG.SI)挫低8%,因第三季获利低于预期.
马来西亚股市.KLSE接近收平,扳回稍早跌幅,因Axiata Group Bhd (AXIA.KL)等跌深个股收复部分近日失地.马来西亚股市本周共跌0.9%.印尼股市.JKSE小涨0.13%,本周共跌0.12%.
1037GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年
报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
--------------------------------------------------------------
新加坡 .FTSTI 3009.56 -2.69 -0.09 +13.72 2646.35
马来西亚 .KLSE 1641.08 0.01 +0.00 +7.21 1530.73
泰国 .SETI 1290.83 -2.87 -0.22 +25.90 1025.32
印尼 .JKSE 4333.64 5.77 +0.13 +13.39 3821.99
菲律宾 .PSI 5468.79 22.08 +0.41 +25.09 4371.96
越南 .VNI 386.71 1.11 +0.29 +10.00 351.55
--------------------------------------------------------------
(完)
--编译 蔡美珍;审校 王冠中
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]