〔希腊金融〕欧盟官员称,国际贷款机构基本设定给予希腊宽限两年

美国债市：10年期公债收益率挫至五周低点，跟随欧债收益率跌势
路透纽约2月24日 - 美国指标10年期公债收益率周五挫至五周低点，受欧洲政治不确定性持续打压欧债收益率，及美国公布的疲弱数据显示经济前景愈发不明朗影响。
路透布鲁塞尔11月9日电---一名欧盟高层官员指出,国际贷款机构对希腊财政调整路线的所有分析,是基于假设希腊将有额外两年时间达到基本盈余目标,但目前尚未作出正式决定.
"还没有作出任何决定,但我有理由相信,三方贷款机构是根据假设有额外两年时间达到基本盈余/GDP为4.5%,而作出所有报告及财政分析,"该名官员周五称.
这名官员表示,这段额外时间将需要从欧元区获得新融资,但他并未提供具体金额.其他官员稍早估计额外融资需求为300亿欧元.
他并指出,即使欧元区财长不太可能周一作出放行希腊紧急贷款的最后决定,希腊11月16日到期的国库券也不会违约.(完)
--编译 蔡美珍;审校 王冠中
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以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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