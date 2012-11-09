修正:〔伦敦美债〕公债价格上扬,受美国财政悬崖和欧元区忧虑提振

(更正标头为伦敦美债)

路透伦敦11月9日电---美国政府公债价格周五在欧洲市场上扬,延续本周涨势,因对美国即将面临的财政危机以及欧元区债务问题的忧虑,刺激对避险公债的需求.

美债在美国总统奥巴马本周顺利连任后上涨,因市场焦点转向美国即将面临的财政悬崖.投资人担心白宫和共和党掌控的国会可能无法化解明年初加税和减支可能带来的冲击.

美国公债期货TYv1最新上涨9/32至134-4/32,指标10年期公债收益率(殖利率)US10YT=RR跌3个基点至1.59%.

10年期公债收益率本周下跌约10个基点,因避险需求再起,且对于国际贷款人何时会决定向希腊发放下一笔纾困金的不确定性,亦提供美债支撑.

"疲弱股市,(欧元区)二线国家(公债利差)走阔,欧洲前景疲弱,再加上财政悬崖的忧虑,均协助推升美债市场,"一交易商称.

"大家的关注焦点都在财政悬崖上....若没有解决方案,债市将会走高.我们关注10年期收益率的1.55%水准,若跌至该处,可能会下探1.50%."(完)

--编译 王冠中;审校 蔡美珍

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