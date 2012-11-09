〔英国金融〕财政部将运用央行量化宽松收入降低政府债务

路透伦敦11月9日电---英国财政部周五表示,将运用英国央行资产购买工具(APF)的收入,减少短债发行,英国央行指出,这个做法相当于一次货币政策的小幅宽松.

在此之前,英国央行买进的3,750亿英镑英国公债,所获得的付息都放在英国央行帐上.现在约有350亿英镑将交还财政部,降低政府短期借款需求.

英国预算责任办公室(OBR)指出,这项措施可望促成短期内政府减少发债,但有可能使长期成本升高.

"如果因为经济复苏或其他理由,政府借款成本逐渐升高,那么未来债务付息将更高.这或许会超过头几年所降低的成本,"OBR称.

英国央行指出,这项决定相当于一次货币政策微幅放宽.

"在11月7-8日会议上,我向货币政策委员会报告这项协议,"央行总裁金恩指出.

"委员会很高兴这项行动不会影响到委员会制定合适货币政策立场的能力,"他称."但委员会指出,政策制定必须考量到这次行动的影响,而这次行动相当于货币政策的一次小幅放宽."

消息传出后,英国公债价格上涨.

花旗集团分析师Jamie Searle指出,这等于是350亿英镑的量化宽松,对英国公债市场是利多.(完)