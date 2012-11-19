《台湾报摘》--工商时报11月19日

* 头版头条:

--台湾银行指定外汇银行(DBU)人民币存款业务开跑在即.为扩大人民币存款市占率,彰化银行内部已敲定在相关业务上路后推出优惠定存,DBU人民币定存不限门槛,可望适用2-3%的年息水准.

* 其他:

--金管会对寿险业发布不动产投资进一步的"新六条"限制之后,首档恐遭"卡关"的投资案浮上台面.消息人士透露,富邦人寿、勤美建设本月上旬已谈好,由富邦人寿出价50-60亿台币,买下勤美建设旗下台中诚品大楼(即台中大广三商业大楼),但该交易案目前进度严重受阻,不排除暂停.

--受全球经济景气缓慢复苏及台湾严控房贷风险影响,正在编列明年度预算的各家银行,对房贷余额成长编列多数出现"零成长",部分银行例如公教房贷仅办至年底的华南银行,更可能出现微幅衰退,是例年少见的现象.

--景气严峻,但大型金融业不分公、民营,明年仍将大举逆势征才,合计包括国泰金(2882.TW)、中信金(2891.TW)、台湾金、日盛金(5820.TWO)、第一金(2892.TW)、华南金(2880.TW)、兆丰金(2886.TW)等大型金控集团,明年将对外招募的新血,目前初估已超过2,000名.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.