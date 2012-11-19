《台湾报摘》--工商时报11月19日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 头版头条:
--台湾银行指定外汇银行(DBU)人民币存款业务开跑在即.为扩大人民币存款市占率,彰化银行内部已敲定在相关业务上路后推出优惠定存,DBU人民币定存不限门槛,可望适用2-3%的年息水准.
* 其他:
--金管会对寿险业发布不动产投资进一步的"新六条"限制之后,首档恐遭"卡关"的投资案浮上台面.消息人士透露,富邦人寿、勤美建设本月上旬已谈好,由富邦人寿出价50-60亿台币,买下勤美建设旗下台中诚品大楼(即台中大广三商业大楼),但该交易案目前进度严重受阻,不排除暂停.
--受全球经济景气缓慢复苏及台湾严控房贷风险影响,正在编列明年度预算的各家银行,对房贷余额成长编列多数出现"零成长",部分银行例如公教房贷仅办至年底的华南银行,更可能出现微幅衰退,是例年少见的现象.
--景气严峻,但大型金融业不分公、民营,明年仍将大举逆势征才,合计包括国泰金(2882.TW)、中信金(2891.TW)、台湾金、日盛金(5820.TWO)、第一金(2892.TW)、华南金(2880.TW)、兆丰金(2886.TW)等大型金控集团,明年将对外招募的新血,目前初估已超过2,000名.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 高洁如; 审校 张喜良
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。