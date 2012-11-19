《台湾报摘》--经济日报11月19日

* 头版头条:

--盈正案后遗症持续发酵,已有政府基金发函给委外代操业者,对包括股本5亿元或10亿元以下小型股、"F"开头国外回台挂牌等族群,下达"准卖不准买"等禁令.法人圈认为,此举将不利国内资本市场发展,并降低优良国外企业来台挂牌的意愿.

* 其他:

--被视为历来招商政策最优渥的"自由经济示范区"计画,已进入最后规划阶段.据了解,聘用员工条件再松绑,为定案前最关键的措施.其中,蓝领人力方面拟比照国际惯例,将定期契约由目前1年放宽到2或3年.至于外劳聘雇比率,仍要争取突破40%上限.

--晶华酒店(2707.TW)董事长潘思亮表示,晶华持续发展丽晶(Regent)国际品牌,加速全球市场布局,集团正朝"有饭店走向没有饭店"的模式,逐步扬弃自建饭店的作法,转型为纯粹的饭店管理集团,目标是2020年成为亚洲市值最高的饭店集团.

--金管会全面检讨现存"产金未分离"现象,将分批约见参与产业经营的金融机构大股东,了解大股东对落实产金分离看法,包括富邦金(2881.TW)蔡家、联邦银行(2838.TW)林家及永丰金(2890.TW)何家等都将入列,相关经营权是否因此有变化,备受关注.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 高洁如; 审校 林高丽

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