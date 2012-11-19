〔金砖国家〕11月16日股汇市收盘纵览

路透11月19日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月16日(周五)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收低0.46%,报969.82点.

中国股市:沪综指周五刷新逾一个半月收盘新低,量能亦持于低位.目前经济企稳基础尚不牢固,年底资金面趋紧及风险偏好回落令资金持续流出.分析师预计,短线股指料将跌破2,000点,并存在继续下行可能.沪综指.SSEC收报2,014.725点,跌15.565点或0.77%,盘中最低至2,001.72点,此前收盘低点为9月26日的2,004.17点.本周该股指累计下跌2.63%.上海A股今日成交367亿元人民币,较上日的370亿元略减.[.SSCN]

香港股市:弹离一个月低位,受益于防御类股走强,但周线连续第二周收低,市场自本月稍早所及年内高位进一步回落.恒生指数.HSI收涨0.2%报21,159点,但本周累计下跌1.1%.恒生国企指数.HSCE收高0.4%,但本周收低2%.[.HKCN]

中国汇市:人民币兑美元即期CNY=CFXS微幅回落,且盘间未触及涨幅上限,为13天连续触及涨停后首现.主因中间价连续第二天低开,且昨日尾盘有中资行入市买入美元致人民币回软后,今天结售汇稍显均衡.[CNY/CN]

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印度股市:连续第六个交易日下跌,跌至两个月低位,ICICI银行等绩优股下挫,因冬季议会会议将继续,而这被视为检验政府改革诚意的关键测试.指标BSE指数.BSESN收低0.88%,或162点,至18,309.37点,为9月13日以来最低收盘位.[.BO][ID:nL3E8MG2V0]

印度汇市:印度卢比跌至逾两个月低点,连续第三周收低;投资者在欧元集团会议召开前,外加担忧美国财政悬崖问题,对高风险资产保持谨慎.卢比/美元INR=D2收低,报55.1650/1750,周四收报54.70/71.[INR/][ID:nL3E8MG2OK]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,378.510点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收跌0.5%至729.22点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX跌0.2%至31.7250;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX上涨0.1%,报40.3999.

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巴西股市:跌至逾三个月低位,收在一重要支撑位下方;该水准若被突破,后市恐将下跌更多.圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP七日来第六天下跌,收低1.56%,报54,402.33点,低于56,200点的重要支撑.[ID:nL1E8MGBTL]

巴西汇市:巴西雷亚尔/美元跌至三年半最低位,引发对该国央行将很快出手遏制本币跌势的预期.自7月来雷亚尔一直限于窄幅区间波动,而今创下6月初以来最大单周跌幅.雷亚尔/美元BRBYBRL=收跌0.8%至2.0811.分析师指出,上次巴西央行是在约2.10的水准抛售美元支持雷亚尔.[ID:nL1E8MH04S]

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南非股市:连续第四日下跌,连续两周周线收低,全球投资者对美国预算谈判和中东暴力冲突感到不安.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI下跌0.71%,报32,612.45点.综合指数.JALSH收低0.56%,报36,818.76点.[.J][ID:nL5E8MGBQR]

南非汇市:兰特/美元ZAR=D3自前日跌势中反弹.截至1542GMT,兰特/美元报8.8855,高于周四纽约市场收盘位8.9280.兰特仍为路透追踪的20种新兴货币中表现最差的货币,因南非主要贸易伙伴--欧元区的经济数据疲软,令欧元承压.[ZAR/][ID:nL5E8MGAE5](完)