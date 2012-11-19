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亚洲 | 2012年 11月 19日 星期一 08:50 BJT

〔韩国汇市〕韩元因冀望美国达成财政协议而上扬,债市下滑

路透首尔11月19日电---韩元KRW=周一早盘上扬,追随韩股的涨势,因美国国会领袖可望设法避免财政悬崖的希望升高,提振风险性资产走势.

0025GMT时,韩元兑美元KRW=KFTC报1,088.1,上周五国内收报1,092.2.

韩股综合股价指数.KS11上涨0.7%,成为1,873.25点.

12月三年期公债期货KTBc1跌0.03点至106.24.

0025GMT 上日收市价

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美元/韩元KRW= 1,088.1 1,092.2

日圆/韩元JPYKRW=R 13.3575/677 13.4827/910

韩国公债期货KTBc1* 106.24 106.27

韩国综合股价指数.KS11 1,873.25 1,860.83

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* 为三年期公债近月期约报价.(完)

--编译 龚芳;审校 王兴亚

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