〔加拿大政经〕加拿大需要外资,仍在就政策框架进行讨论--财长

* 政府正考虑数个与外国投资相关的议题

* 不久的将来料可提出投资指导原则

* 财长费海提称,仍在研拟原则框架

* 财长称加拿大需外国资本投入油砂

路透纽约11月16日电---加拿大财长费海提周五表示,加拿大需要外国资本来发展其油砂,有关如何处理类似中海油(0883.HK)对油气商NexenNXY.TO等外国收购案例,仍在进行讨论.

加拿大将决定是否批准由国有外企发起的两桩大型交易:包括中海油收购Nexen,和马来西亚国家石油公司(Petronas)[PETR.UL]以52亿美元购买Progress Energy Resources (PRQ.TO).

这个议题在加拿大争议性极高,特别是因为攸关天然资源.加拿大总理哈珀曾表示他将在政府宣布对上述两桩交易决定的差不多时候,提出处理外国收购案的新政策框架.

被问及对于新指导原则应包含什么的看法时,费海提暗示内容尚未准备就绪.

"政府内部还在讨论...我们将全面研究,针对外国直接投资加拿大相关的各项议题加以考虑."他在纽约发表演讲后告诉记者.

"很显然,开发油砂和加拿大其他资源所需的投资金额超过国内资本,因此必然将需大量外国直接投资进入加拿大."他说.

费海提呼应哈珀对指导原则时间表的说法."总理表示指导原则将在不久的将来出台,我了解这个讲法相当含糊,但目前我们的进度是如此."

费海提稍后透过电话告诉加拿大的记者,他之所以无法提供公布的日期,是因为框架还未完成."这是正在考虑的事,目前的进度是那样."他说.

12月10日料有所宣布,这个日期是加拿大完成中海油收购提案评估的截止日期.

费海提说,他不晓得是否会与两桩收购案的决定一起宣布政策.(完)