版本:
中国
亚洲 | 2012年 11月 19日 星期一 09:20 BJT

〔台湾股市〕开平盘后小幅走高,电脑类股领涨

路透台北11月19日电---台湾股市周一开平后略走高,电脑及周设类指数.TCPI领军上扬0.69%.

0102GMT时,加权股价指数.TWII涨0.28%至7,149.75点;上日则跌0.19%.

电子类指数.TELI涨0.2%,金融保险类指数.TFNI则涨0.51%.

台湾证券交易所周五资料显示,外资及陆资在台股卖超29.31亿台币,连续第四天卖超,累计卖超金额达153.47亿;上日为卖超16.05亿.[ID:nST0575961].(完)

--编译 龚芳;审校 徐文焰

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]

东南亚股市[.SOCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐