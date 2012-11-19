〔澳新汇市〕澳元兑日圆触及七个月高点,兑美元亦走强

路透悉尼/惠灵顿11月19日电---澳元兑日圆周一触及七个月高点,因对于日本当局将出台更多刺激措施的预期,令日圆全面承压. 澳元和新西兰元兑美元也走坚,因有令人鼓舞的迹象显示美国会议员可望达成协议、化解"财政悬崖"的发生. 澳元兑美元AUD=D4从稍早的1.0346升至1.0358,已自周五所及三周低位1.0287美元反弹.