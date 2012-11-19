〔台湾汇市〕台币兑美元量缩收升,亚币表现不弱吸引风险偏好

* 台币随韩元走升

* 出口商卖汇也助涨

* 明日主区间料落29.150-29.200

路透台北11月19日电---台币兑美元TWD=TP周一收盘升值7分.韩元KRW=领涨亚币创造有利气氛,加上出口商抛汇助涨下,台币全天处于升值趋势.不过央行管控的谨慎情绪未完全消失,全天交易低迷,料明日台币依旧在29.150-29.200区间内交投.

汇银人士指出,上周五央行驱赶未投入股市资金,因外资回补美元需求令报价稀疏,造成台币加快下跌,市场出现台币贬值过头的声音.今日因国际美元对亚币走弱,由韩元KRW=KFTC领涨新兴货币,台币同受青睐,外资也见部份汇入,加上出口商把握台币回贬之际在29.180以上抛汇相对积极,再度助涨台币回到此前央行较为接受的29.150左右.

市场料明日美元走势若无强烈变化,台币亦持于当前水准.

"整理到这里大概就是跟着国际盘走了."一本地银行交易员称.

交易员指出,除韩元外,在岸人民币CNY=CFXS及离岸人民币CNH=今日再度走升,重燃审慎乐观的升值情绪,也令台币没有独贬的条件,跟进区域货币修正实属自然.

不过本周有感恩节的西方传统节日,料国际汇市交投将趋于清淡,交易员认为亚币中的韩元及人民币仍将是领头羊,在消息面缺乏之际担负指引角色.而台币在央行未能进一步放松相关规定之前,29.100上下料仍是央行重兵看守的关键水位.

在无本金交割远期外汇(NDF)PNDF市场方面,美元/台币同步反应风险资产偏好,各天期的换汇点折价有所扩大,重返看升台币的基调.

台股加权指数.TWII周一收于平盘附近报7,129.04点;外资及陆资结束连四天卖超,今日转为买超台股11.27亿台币.[ID:nST0575961]

韩元周一领涨新兴亚洲货币,因市场寄望美国财政问题取得进展,刺激投资者重拾对这类货币的多头押注.上周新兴亚洲货币下滑.[EMRG/SGCN]

本周重要事件包括周二日本央行货币政策决议、欧元集团会议、台湾10月外销订单;周三英国央行公布11月初会议纪录;周四欧洲央行举行管委会会议;周五台湾主计总处公布第三季GDP.

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16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 29.202 29.272 29.140-29.280 29.280 4.57 7.43

TAIFX1

元太外汇经纪公司 29.163 29.205 29.141-29.197 29.197 2.46 3.33

COSMOS1

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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

PNDF

美元/台币一个月期 -0.120/-0.100 -0.100/-0.080

美元/台币六个月期 -0.305/-0.265 -0.275/-0.235

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