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亚洲 | 2012年 11月 19日 星期一 11:21 BJT

〔日本债市〕公债略跌,关注日本央行为期两日的政策会议

路透东京11月19日电---指标日本公债本周初始表现稍稍欠佳,因受到日圆走弱提振股市的压力,但却不脱近期区间,因市场正观望日本央行的政策会议进展.

日圆跌至将近七个月来的最低点,因外界预期新政府将落实更多财政刺激措施,并施压日本央行更进一步放宽政策.

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