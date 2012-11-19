〔台湾债市〕公债RP利率持稳,券源不足难以消化过剩资金

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透台北11月19日电---台湾公债10天期附买回(RP)利率周一持稳在区间低位.时序迈入本月下旬,货币市场资金情势仍宽裕,然市场缺乏券源,不足以消化过剩资金,令公债及公司债RP利率主要交投续皆处于区间低位.
交易商指出,尽管本周进入下旬,尚未感觉到资金紧缩的状况,过剩资金续涌入RP市场,银行、投信的货币型基金承作RP的需求踊跃,让向来就缺券的情形更加明显,客户端都以到期续作为主,新承作的单子几乎微乎其微,担心单子一放手就没券可买.
"现在客户都提早一天圈券,当天一早10点多就打烊了."一大型证券商交易员说.
证券交易商认为,现在一有多的券源,只要一通电话就搞定,在券源不足的情况下,RP市场利率确有下调的压力,但仍要观察月底例行性支出情形及后续央行冲销力道.
证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.72-0.73%,与上日同,少数低见0.71%;一个月期公司债RP利率主要交投区间在0.82-0.83%,上日亦同.
交易商指出,本周紧缩因素只有周五30年增额公债101/8R交割,金额300亿台币.(完)
--记者 詹静宜; 审校 曾祥进
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。