〔台湾债市〕公债RP利率持稳,券源不足难以消化过剩资金

路透台北11月19日电---台湾公债10天期附买回(RP)利率周一持稳在区间低位.时序迈入本月下旬,货币市场资金情势仍宽裕,然市场缺乏券源,不足以消化过剩资金,令公债及公司债RP利率主要交投续皆处于区间低位.

交易商指出,尽管本周进入下旬,尚未感觉到资金紧缩的状况,过剩资金续涌入RP市场,银行、投信的货币型基金承作RP的需求踊跃,让向来就缺券的情形更加明显,客户端都以到期续作为主,新承作的单子几乎微乎其微,担心单子一放手就没券可买.

"现在客户都提早一天圈券,当天一早10点多就打烊了."一大型证券商交易员说.

证券交易商认为,现在一有多的券源,只要一通电话就搞定,在券源不足的情况下,RP市场利率确有下调的压力,但仍要观察月底例行性支出情形及后续央行冲销力道.

证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.72-0.73%,与上日同,少数低见0.71%;一个月期公司债RP利率主要交投区间在0.82-0.83%,上日亦同.

交易商指出,本周紧缩因素只有周五30年增额公债101/8R交割,金额300亿台币.(完)