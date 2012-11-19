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亚洲 | 2012年 11月 19日 星期一 11:34 BJT

〔表格〕11月16日止当周外资买超印度股票,卖超日股及韩股--野村

路透11月19日电---以下是11月16日止当周外资在亚洲七大股票市场买卖情况:

外资累计买超(净买入)金额 (单位:百万美元,括号表示卖超)

一周 四周 13周 年内迄今 2011年

日本外亚洲市场 (1,053) (1,551) 11,172 37,611 (14,372)

印度 105 705 7,319 18,570 230

印尼 (69) (233) 767 1,768 1,274

日本 (817) 1,001 610 10,179 21,712

韩国 (562) (947) 2,456 12,076 (7,341)

菲律宾 16 153 (120) 1,822 1,327

台湾 (323) (796) 1,668 1,975 (9,680)

泰国 (219) (433) (917) 1,400 (183)

资料来源:野村国际(香港)公司量化研究.(完)

--编译 龚芳;审校 侯向明

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