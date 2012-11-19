版本:
中国
亚洲 | 2012年 11月 19日 星期一 13:07 BJT

〔标题新闻〕日本10月粗钢产量较上年同期下滑6.7%至884万吨,较前月增0.4%--日本铁钢连盟

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nEMS35F370]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐