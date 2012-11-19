版本:
中国
亚洲 | 2012年 11月 19日 星期一 13:32 BJT

〔澳洲股市〕在能源和公用事业类股带动下上扬,寄望美"财政悬崖"有解

路透悉尼11月19日电---澳洲股市周一上扬0.6%,自上周跌势中重新站稳脚步,因寄望美国能化解"财政悬崖"危机. 根据最新数据,澳股指标S&P/ASX 200指数收高24.6点至4,361.4点,能源和公用事业类股领涨.澳洲指标股指上周周线下滑2.8%.(完) --编译 张若琪;审校 戴素萍 日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN] 澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN] 东南亚股市[.SOCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐