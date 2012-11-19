〔台湾财政〕公债法修正案将略提高举债额度,交易员称市场影响不大(更新版)

(新增草案细节)

* 公债未偿余额计算基础由GNP改为GDP--消息人士

* 举债上限改为前三年平均GDP的50%--消息人士

* 对债市影响不大--市场人士

路透台北11月19日电---台湾财政部提出备受瞩目的公债法修正草案,修订公债余额的计算基础及举债上限,这将令政府的举债额度微幅上升.交易人士则认为,因增加举债的幅度不大,且增加举债的部分多为预留予地方政府,预料对现有公债市场影响轻微.

三位政府消息人士引述草案内容对路透表示,财政部拟修正的草案条文,将公债法未偿余额计算基础由前三年平均GNP(国民生产毛额)改为平均GDP(国内生产总值),并修订公债未偿余额上限为前三年GDP平均的50%,现时是前三年GNP平均的48%.这将令政府举债上限空间微幅增加.

凯基证券债券部经理陈俊吉表示,除了台北市和高雄市之外,新增的四个直辖市包括新北市、台中市、台南市和桃园市的发债将有法源基础,"可以预期地方政府债的发行或有机会增加."

只不过,他也认为,地方债在次级市场的流动性仍有隐忧,且在资金宽松的基调下,地方政府或倾向以向银行短融操作为主.

一名消息人士指出,该案规划于本周四在行政院院会讨论,并邀请现行五直辖市官员与会讨论,此后将送立法院审查并列为优先法案.尽管预期举债上限被大幅限缩的台北市,及濒临举债上限的高雄市等均有意见,但消息人士预期翻案的可能性不大.

该法案在立院审查通过后,将由行政院订定修正条文的施行日期.但为缓和对各级政府的施政运作,草案授权行政院视情况定其中一部分或全部条文的施行日期.

根据主计总处最新的资料,2012年GDP估计为14兆(万亿)374亿台币,GNP估计为14兆4,425亿;2011年名目GDP为13兆7,450亿,GNP为14兆1,330亿台币;2010年GDP为13兆6,142亿台币,GNP为14兆438亿.

若以近三年资料来推估,每年政府公债未偿余额的上限约可提高800亿台币左右.

一位政府消息人士说,"因应六都的升格,要多一点举债空间给他们."

草案内容指出,在公债未偿余额上限为前三年平均GDP的50%中,中央政府占41.2%,地方为8.8%;现行公债未偿余额的上限为前三年平均GNP的48%,中央为40%而地方为8%.

草案内容并规定,在地方政府所占的债限8.8%中,直辖市(含桃园)总债限为7.25%,县(市)总债限为1.43%,乡(镇、市)为0.12%.

各直辖市举债上限分配指标包括赋税实征数、人均负债、面积及前三年度自筹财源占其岁入比率之平均数为权数所计算之分配比率制定.

根据草案内容,一位消息人士据近三年各直辖市的相关指标试算告诉路透,六直辖市所占总债限比例分别为台北市约2.02%、高雄市1.99%、新北市0.93%、台中市0.83%、台南市0.77%及桃园市(升格后)0.72%.

此外,为落实财政纪律,草案增订各地方政府个别债务濒临法定债限时,即应提出债务改善计划及时程表,送监督机关备查,进行债务改善管理.且对未依监督机关规定期限改正或偿还举债者,将减少或缓拨其中央统筹分配税款.

台湾政府财政困窘,公债法的修订屡被质疑是扩大举债举措,引发不少反对声浪.然而财政部表示,公债法修订主要是因应地方政府改制,并非为了扩大举债额度.

2010年底地方五县市改制直辖市,包括了台北市、新北市、台中市、台南市、高雄市;行政院近期将审核桃园县市改制案,有望成为第六都.(完)