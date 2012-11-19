〔日本债市〕公债价格小跌,关注日本央行政策决议

路透东京11月19日电---日本指标公债价格周一小跌,因日圆走疲提振股市而受压,但未脱离近期区间,因日本央行开始其例行政策会议. 日本央行在周二结束两日会议时料将维持利率不变.日本央行可能在明年初之前均暂不推出进一步刺激举措,因其评估日本下一任政府的政策.