《台湾新债预测》30年公债101/8R得标利率料在1.69-1.71%,再创历史新低

路透台北11月19日电---路透调查显示,由于寿险业在不动产资金投资部位可能受限,且该档为今年最后一档长券,台湾周二将标售的30年期公债101/8RA01108R=TWO得标利率料将落在1.69-1.71%,续创历史新低纪录.