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亚洲 | 2012年 11月 19日 星期一 16:04 BJT

〔欧洲个股〕ING将分四部分偿还荷兰政府2008年提供的援助金

路透阿姆斯特丹11月19日电---荷兰国际集团(ING)ING.AS将分四部分偿付荷兰政府的援助金,并将地方银行WestlandUtrecht剥离,将其合并至欧洲保险业务,还同意接受某些竞争性约束,以此为ING与欧盟执委会协议的一部分.

ING周一在声明稿中称,该公司已经和欧盟执委会达成一项经修正的重整计画.作为欧盟竞争监管当局,欧盟执委会的许可是ING在2008年取得政府援助的必要条件.(完)

--编译 李婷仪;审校 丁琦

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