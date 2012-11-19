〔欧洲个股〕ING将分四部分偿还荷兰政府2008年提供的援助金

路透阿姆斯特丹11月19日电---荷兰国际集团(ING)ING.AS将分四部分偿付荷兰政府的援助金,并将地方银行WestlandUtrecht剥离,将其合并至欧洲保险业务,还同意接受某些竞争性约束,以此为ING与欧盟执委会协议的一部分.