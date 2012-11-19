〔台湾债市〕101/9殖利率收平盘,静待明天30年公债标售结果

路透台北11月19日电---台湾10年券101/9殖利率周一收在平盘,静待明天30年公债101/8R标债结果,市场量缩观望气氛趋于浓厚.

交易商认为,近期金管会向寿险公会宣导拟调高不动产投资报酬率至2.875%,市场预期寿险业不动产资金部位恐将受限,因而转进债市,这将牵动101/8R标售结果,在得标利率出炉前夕,市场倾向退场观望,料主流券101/9殖利率明天主要交投区间落在1.11-1.13%.

"长天期利率风险较高,算计要多一点,这次不会这么拼!"一大型金融机构交易主管说.

大型寿险公司交易员普遍预期,101/8R得标利率将续创历史低位,但对于利率仍有所坚持,加上周一101/8R发行前交易成交利率收在1.6990%,虽说成交量非常低不具参考意义,但预期得标利率将贴近1.70%.

明日将标售30年增额公债101/8R,金额300亿台币.101/8R公开发行前交易周一首次出现成交,利率区间落在1.6985-1.6990%.路透调查显示,由于寿险业在不动产资金投资部位可能受限,且该档为今年最后一档长券,其得标利率料将落在1.69-1.71%,续创历史新低纪录.[ID:nST0576681]

三位政府消息人士引述草案内容对路透表示,财政部拟修正的草案条文,将公债法未偿余额计算基础由前三年平均GNP(国民生产毛额)改为平均GDP(国内生产总值),并修订公债未偿余额上限为前三年GDP平均的50%,现时是前三年GNP平均的48%.这将令政府举债上限空间微幅增加.交易人士认为,因增加举债的幅度不大,且增加举债的部分多为预留予地方政府,预料对现有公债市场影响轻微.[ID:nST0576633]

台湾股市周一几乎收在平盘,加权股价指数.TWII仅收低1.03点至7,129.04点.惟盘中曾一度高见7,194.28点.

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

20 101/7 A01107=TWO -1.00 1.5600 1.5600-1.5630 1.50

10 101/9 A01109=TWO 0.00 1.1173 1.1173-1.1205 78.50

5 101/6 A01106=TWO +0.20 0.8700 0.8700-0.8710 10.50

交易商认为,后续美国财政悬崖问题仍将有利于国际债市走势,而以色列、巴勒斯坦恐怖组织间的紧张情势,目前看来仅是区域政治小纷争,双方武力相差悬殊,尚不致于吸引大批避险需求转进债市.

"美国财政悬崖问题将牵动近期美债殖利率波动,以巴冲突则没有什么好怕的!"一大型券商交易员说.

美国公债周一在亚洲市场下跌,促使指标公债收益率(殖利率)脱离上周所及的两个月低位.外界憧憬本周就美国财政危机取得一些进展并对希腊发放更多救助金.10年期公债收益率US10YT=RR周一在亚洲盘升至1.601%,周五纽约尾盘报1.581%.当时曾跌至逾两个月低位1.556%.[US/NCN]

年期 期别 收盘价

30 101/8 A01108=TWO 没有成交

20 101/7 A01107=TWO 1.5600

10 101/9 A01109=TWO 1.1173

5 101/6 A01106=TWO 0.8700

2 101/3 A01103=TWO 没有成交(完)