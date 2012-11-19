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亚洲 | 2012年 11月 19日 星期一 16:54 BJT

《汇市简讯》美元/日圆短天期期权市场活动

0822GMT

* 周三纽约时段到期执行价81.00期权波动率报11.25%,同日纽约时段执行价81.25期权报11.75%

* 周三纽约时段到期执行价81.75期权波动率报12.75%,同日纽约时段执行价82.00期权波动率报11.0%,一周期执行价82.75期权波动率报9.15%

* 周五东京时段到期执行价81.05期权波动率报9.0%,九天期东京时段执行价82.00期权波动率报8.8%

* 11月29日纽约时段到期执行价82.25期权波动率报9.25,12月4日纽约时段执行价81.00期权波动率报8.35%,12月21日执行价83.50期权波动率报9.8%

* 12月12日东京时段执行价80.70期权波动率报8.2%,四周期纽约时段到期执行价81.00期权波动率报8.5% (完)

--编译 张明钧;审校 蔡美珍

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