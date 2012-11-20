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货币新闻 | 2012年 11月 20日 星期二 16:26 BJT

〔台湾数据〕第三季经常帐顺差116.4亿美元,国际收支顺差37亿美元

路透台北11月20日电---台湾央行周二公布,第三季经常帐顺差116.4亿美元,上季修正后为顺差107.7亿美元;国际收支则为顺差37.0亿美元,上季为顺差31.1亿.

以下为经常帐与国际收支细节,单位为亿美元:

2012年第三季 2012年第二季

经常帐 116.4 107.7r

资本帐 -0.4 -0.2

金融帐 -81.5 -77.6r

国际收支 +37.0 +31.1

注:"r"为修正值.(完)

--记者 董永年; 审校 张喜良

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