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亚洲 | 2012年 11月 19日 星期一 17:19 BJT

《汇市简讯》美元/日圆波动率在日央行会议前获得支撑

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* 81.50的障碍于亚洲盘中遭消除,支撑波动率,特别是周二日央行将召开会议

* 一周期价平选择权波动率于周四升至10.0%高点,此前安倍晋三的谈话带动美元现汇升至81.47日圆;今日一周期价平波动率报8.5%

* 一个月期价平选择权波动率周四上扬2.0个百分点至8.7%,今日报8.4%,周五报8.1%

* 三个月期波动率上周由7.1%升至8.55%,今日报8.4%;一年期波动率上周由8.8%最高升至9.55%,现报9.45%

* 一个月期风险逆转指标达到1.05%,目前报0.85%,今日三个月期风险逆转指标在1.0-0.95%间交投,偏向日圆卖权

* 接近现汇价格的到期期权执行价为80.90、81.00及81.25 (完)

--编译 张明钧;审校 蔡美珍

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