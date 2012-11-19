《汇市简讯》美元/日圆波动率在日央行会议前获得支撑

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
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* 81.50的障碍于亚洲盘中遭消除,支撑波动率,特别是周二日央行将召开会议
* 一周期价平选择权波动率于周四升至10.0%高点,此前安倍晋三的谈话带动美元现汇升至81.47日圆;今日一周期价平波动率报8.5%
* 一个月期价平选择权波动率周四上扬2.0个百分点至8.7%,今日报8.4%,周五报8.1%
* 三个月期波动率上周由7.1%升至8.55%,今日报8.4%;一年期波动率上周由8.8%最高升至9.55%,现报9.45%
* 一个月期风险逆转指标达到1.05%,目前报0.85%,今日三个月期风险逆转指标在1.0-0.95%间交投,偏向日圆卖权
* 接近现汇价格的到期期权执行价为80.90、81.00及81.25 (完)
--编译 张明钧;审校 蔡美珍
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。