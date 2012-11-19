《汇市简讯》英镑兑美元预料将遭遇强大阻力

0905GMT * 英镑在一目均衡云区底部1.5908上方遇阻 * 周线一目均衡云区顶部1.5925上方停止单被期权卖压所抵销 * 1.5950的卖盘、11月5日及7日低点1.5954/57构成阻力,100周均线位于1.5943 * 疲弱的英国数据、政府努力节约支出为淡出英镑仓位的好理由 * 1.6000有更大规模的停止单,200日均线位置1.5852仍为关键 * 欧元/英镑目前上涨,触发0.8035的停止单(完) --编译 张明钧;审校 张涛 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=