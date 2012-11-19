〔两岸金融〕台湾富邦投信获准追加1.5亿美元QFII额度,为追加额度获准首例

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透台北11月19日电---台湾主要金控之一--富邦金控(2881.TW)周一称,旗下富邦投信接获中国外管局核准申请追加的1.5亿美元合格境外机构投资者(QFII)额度,成为台湾首家获准追加QFII额度的金融机构.
富邦投信今天发布新闻稿作出以上表示,新闻稿并提及,新申请核准的QFII额度将运用于已上市挂牌的富邦上证180基金.
富邦金控总计旗下寿险及投信已拥有4亿美元QFII额度,跃居目前拥有最多大陆QFII额度的金控,国泰金控则以2.5亿美元紧追在后.
日前也有消息人士向路透表示,目前国寿QFII额度为1.5亿美元,今年已展开资金配置,待额度用完就会再向中国政府申请QFII额度,下次申请金额将逾3亿美元.[ID:nST0563679]
中国证监会主席郭树清日前表示,正在考虑提高QFII的额度上限,将原有的单个QFII机构最多10亿美元的上限提高数倍,未来800亿美元的QFII额度用完后,还将进一步追加.[ID:nSB2095047]
富邦金控今日收涨1.14%,报30.95台币;台股加权指数.TWII则大致收在平盘,收报7,129.04点.(完)
--记者 詹静宜; 审校 杨淑祯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。