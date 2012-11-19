〔马来西亚期市〕棕榈油期货升至两周高点,观望出口数据

路透新加坡11月19日电---马来西亚棕榈油期货周一升至两周高点,尾随大豆及豆油涨势,不过出口数据公布前的审慎情绪令涨势受限.

中国国家粮油信息中心(CNGOIC)周一表示,政府将会自本周起暂停例行大豆标售,因北京当局就大豆展开收储计画.

此前中国国家粮油信息中心(CNGOIC)周五在报告中称,中国买主近期已取消了约10艘大豆船货,因国内压榨商亏损严重且国内需求疲弱.[ID:nSB2104457]

大连豆油价格上涨,因分析师称部份榨油业者可能利用潜在的短缺机会,作为拉抬大豆产品价格的藉口,此举可能让棕榈油受惠.

"棕榈油只是在跟着豆油波动,而技术面也偏多,"一名驻马来西亚的外资商品经纪商交易员表示.

指标2月棕榈油期货FCPOc3今日收涨1.2%至每吨2,459马币(804美元),但脱离稍触及的11月5日以来新高2,479马币.

今日总成交量为39,326口,高于平常25,000口的成交量.

路透市场分析师王涛表示,棕榈油已经突破2,447马币阻力,料上探2,588马币.

船货调查商Intertek Testing Services周五表示,马来西亚11月1-15日棕榈油产品出口769,087吨,较上月同期的769,534吨下滑0.1%.

船货调查商Societe Generale de Surveillance公布11月1-15日棕榈油产品出口降1.2%.

两家调查公司将在周二公布11月1-20日出口数据.(完)