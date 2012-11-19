〔马来西亚期市〕棕榈油期货升至两周高点,观望出口数据

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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透新加坡11月19日电---马来西亚棕榈油期货周一升至两周高点,尾随大豆及豆油涨势,不过出口数据公布前的审慎情绪令涨势受限.
中国国家粮油信息中心(CNGOIC)周一表示,政府将会自本周起暂停例行大豆标售,因北京当局就大豆展开收储计画.
此前中国国家粮油信息中心(CNGOIC)周五在报告中称,中国买主近期已取消了约10艘大豆船货,因国内压榨商亏损严重且国内需求疲弱.[ID:nSB2104457]
大连豆油价格上涨,因分析师称部份榨油业者可能利用潜在的短缺机会,作为拉抬大豆产品价格的藉口,此举可能让棕榈油受惠.
"棕榈油只是在跟着豆油波动,而技术面也偏多,"一名驻马来西亚的外资商品经纪商交易员表示.
指标2月棕榈油期货FCPOc3今日收涨1.2%至每吨2,459马币(804美元),但脱离稍触及的11月5日以来新高2,479马币.
今日总成交量为39,326口,高于平常25,000口的成交量.
路透市场分析师王涛表示,棕榈油已经突破2,447马币阻力,料上探2,588马币.
船货调查商Intertek Testing Services周五表示,马来西亚11月1-15日棕榈油产品出口769,087吨,较上月同期的769,534吨下滑0.1%.
船货调查商Societe Generale de Surveillance公布11月1-15日棕榈油产品出口降1.2%.
两家调查公司将在周二公布11月1-20日出口数据.(完)
--编译 张明钧;审校 蔡美珍
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。