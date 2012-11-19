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亚洲 | 2012年 11月 19日 星期一 18:49 BJT

〔东南亚股市〕涨跌互见,希腊债务疑虑压抑市场信心

路透11月19日电---东南亚主要股市周一量缩收平或收跌,在欧洲一场关键会议之前,希腊债务违约疑虑压抑市场信心,尽管在美国财政问题方面浮现一些乐观气氛.

欧洲官员周二将开会,料将讨论为希腊提供一项两年融资协议,但国际货币基金组织(IMF)希望提出更长期的解决方法.

新加坡股市.FTSTI及菲律宾股市.PSI各上涨0.2%,泰国股市.SETI收高0.3%.

但印尼股市.JKSE下跌0.9%,外资卖超2,114万美元.马来西亚股市.KLSE收低0.4%,接近两个月低点,外资卖超1,529万美元,越南股市.VNI收跌0.6%.

美国议员看好将达成协议,化解6,000亿美元财政悬崖危机,这协助提振了全球股市.

1041GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年

报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

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新加坡 .FTSTI 2950.93 5.30 +0.18 +11.51 2646.35

马来西亚 .KLSE 1623.31 -5.97 -0.37 +6.05 1530.73

泰国 .SETI 1283.65 3.52 +0.27 +25.20 1025.32

印尼 .JKSE 4313.44 -37.85 -0.87 +12.86 3821.99

菲律宾 .PSI 5449.55 10.27 +0.19 +24.65 4371.96

越南 .VNI 383.32 -2.39 -0.62 +9.04 351.55

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(完)

--编译 蔡美珍;审校 张明钧

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