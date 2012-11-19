〔东南亚股市〕涨跌互见,希腊债务疑虑压抑市场信心

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透11月19日电---东南亚主要股市周一量缩收平或收跌,在欧洲一场关键会议之前,希腊债务违约疑虑压抑市场信心,尽管在美国财政问题方面浮现一些乐观气氛.
欧洲官员周二将开会,料将讨论为希腊提供一项两年融资协议,但国际货币基金组织(IMF)希望提出更长期的解决方法.
新加坡股市.FTSTI及菲律宾股市.PSI各上涨0.2%,泰国股市.SETI收高0.3%.
但印尼股市.JKSE下跌0.9%,外资卖超2,114万美元.马来西亚股市.KLSE收低0.4%,接近两个月低点,外资卖超1,529万美元,越南股市.VNI收跌0.6%.
美国议员看好将达成协议,化解6,000亿美元财政悬崖危机,这协助提振了全球股市.
1041GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年
报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
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新加坡 .FTSTI 2950.93 5.30 +0.18 +11.51 2646.35
马来西亚 .KLSE 1623.31 -5.97 -0.37 +6.05 1530.73
泰国 .SETI 1283.65 3.52 +0.27 +25.20 1025.32
印尼 .JKSE 4313.44 -37.85 -0.87 +12.86 3821.99
菲律宾 .PSI 5449.55 10.27 +0.19 +24.65 4371.96
越南 .VNI 383.32 -2.39 -0.62 +9.04 351.55
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(完)
--编译 蔡美珍;审校 张明钧
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。