(重温稿)〔香港股市〕外地投资者于香港衍生产品市场参与度持续上升,创05年来最高

路透香港11月19日电---香港交易及结算所(0388.HK)周一公布一项调查发现,外地投资者于期货及期权市场的参与度,创2005年以来的新高;而外地投资者占交易所旗下衍生产品市场成交额的比重,首次略超本地投资者,突显香港作为国际金融中心的角色.

港交所今天公布《衍生产品市场交易研究调查2011/12》,该年度调查所涵盖的期货及期权合约总成交量为1.35亿张合约,较2010/11年度的1.27亿张合约增加6%.股票期权的成交量仍然是衍生产品市场之冠,占市场总成交量的50%(以合约张数计).

期内,外地投资者的交易占市场总成交量的26%,高于2010/11年度的23%,而本地投资者的交易则占24%,较2010/11年度的26%为低.机构投资者期内交易占市场总成交量的29%,高于2010/11年度的27%,大部分是来自外地机构投资者.

按主要产品而言,恒生指数期货中,外地机构投资者的交易占最大比重(占产品成交量的44%);交易所参与者本身的交易及本地个人投资者的交易各占22%.

就H股指数期货而言,外地机构投资者的交易占最大比重,达56%;交易所参与者本身的交易亦占比重26%;至于小型恒指期货,本地个人投资者的交易占最大比重,占47%.

外地投资者当中,英国投资者的交易占外地投资者交易的最大比重,于2011/12年度为28%,较上年度的25%为高;其次为欧洲大陆投资者,占24%,较上年度的16%为高,以及美国投资者,占16%,较2010/11年度的23%为低.

源自这些来源地的交易差不多全部是机构投资者的交易(逾95%),香港以外的亚洲投资者的总交易量占外地投资者交易的28%,主要来中国自内地及新加坡(分别为12%及11%).

网上交易占个人投资者交易总成交量的63%,较上年度的54%为高,占市场总成交量的13%,上年度为12%.(完)

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