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亚洲 | 2012年 11月 19日 星期一 19:38 BJT

〔亚洲橡胶〕11月19日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透11月19日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

* 11月 238.7 8 242.0 2

* 12月 240.4 26 243.4 4

* 1月 243.1 47 245.9 7

* 2月 247.1 79 249.8 19

* 3月 250.6 359 253.0 298

* 4月 252.6 3553 255.3 2036

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 张明钧;审校 蔡美珍

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