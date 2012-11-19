〔台湾金融〕金管会称即日起调高寿险业不动产最低报酬率标准至2.875%

路透台北11月19日电---为防止保险业高价竞标不动产,增加投资曝险,台湾金管会周一称,新增八项保险业不动产相关收益标准及处理原则,其中包括即日起调高寿险公司不动产最低投资报酬率标准至2.875%,寿险业不动产资金部位恐将受限.

金管会周一傍晚发布新闻稿作出以上表示.今年8月,金管会已调高寿险业不动产投资收益率标准,即以中华邮政两年小额定储机动利率为比较基准,以原加计2码提高到加3码,也就是由1.875%提高到2.125%,但依旧无法阻挡寿险业高价竞标不动产的情形,这次调高为邮汇局两年小额定储机动利率直接加1.5%,换算后最低不动产投报率标准调高为2.875%.

根据寿险业今年上半年财报显示,已有高达8,069亿台币资金闲置于银行存款,苦寻求资金去化管道,但因台湾投资标的欠缺,保险资金因而持续涌入不动产市场.

针对路透询问最低不动产投资报酬率设定标准时,金管会保险局长曾玉琼表示,"已有多方考虑,包括保险业投报率及资金成本等."这凸显金管会已经设算过保险业的合理报酬率,因此对于业者此前争取放宽,丝毫不愿让步.

曾玉琼并表示,由于是行政命令,所以宣告后可即日实施.

金管会主委陈裕璋日前在赴立法院备询时也指出,近期不动产标案都是寿险公司参与竞标,且都屡创新高价,担心标售价格不断创新高恐影响安定性,因此提出比较切合的资本收益率.[ID:nST0575305]

除了提高最低投资报酬率外,金管会也公布保险业办理不动产投资相关新规范,包括保险业取得不动产五年内不得转卖、素地购入后的兴建时程要求由六个月开工改为须于五年内兴建完成、10年内不得出售、大楼买入要立即符合最低报酬率,以及保险业不得投资预售屋等.

路透调查显示,由于寿险业在不动产资金投资部位可能受限,且该档为今年最后一档长券,台湾周二将标售的30年期公债101/8RA01108R=TWO得标利率料将落在1.69-1.71%,续创历史新低纪录.

近年多家寿险皆积极布局不动产,包括南山人寿、国泰金控(2882.TW)旗下国泰人寿、富邦金控(2881.TW)旗下富邦人寿、新光金控(2888.TW)旗下新光人寿及台寿保2833.TW等.(完)