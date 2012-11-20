(重温稿)〔台湾货币市场〕短率稳于区间低位,外资汇出缓和泛滥情势

* 资金续多但稍有改善

* 短率持平区间低位

记者 高洁如

路透台北11月19日电---台湾短率周一大致稳于区间的低位.央行冲销力道未见加强,不过外资反向汇出,令外商银资金不若先前宽裕,缓和了台币泛滥的程度,短率则是大致稳于近期低位不变.

本地银行的资金调度人士表示,原本钱多的外商银寻找拆出对象转趋被动,显示资金拆出的压力大减.而央行的冲销力道仍不积极,本地银行的多余资金还是无法完全有效消化,仍有些闲置资金挂于帐上.

"今天其实很安静,没什么电话..本地银行要是钱还是很多,可能还是拆不出去吧?"一位小型外商银行资金调度人士表示.

市场少数净拆入的银行资调人士也表示,尽管近期原有些资金拆入的需求,但是偶发客户还款等等因素,让资金缺口不如预期的大,因此宁愿小开负数操作观望一下,原本拆入举动大都暂停.

台币兑美元TWD=TP>周一量缩收升7分;上周五台币汇价收盘重挫1.3角至近两周低位主因国际避险情绪重返,令风险资产欲振乏力,外资持续汇出.[TWD/CN]

银行间隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=收报0.386%,上日收在0.388%.今日区间在0.295-0.48%,与上日相同.

一周(2-7天)拆款今日区间落在0.388-0.53%;上日收在0.388-0.49%.

**短票利率仍低**

短票方面,大型票券商表示,市场买票意愿仍高,但利率大致没有变化.

也有银行交易员表示,近期短票利率降了不少,无法接受利率再走低.若市场利率再趋低,也不排除将资金配置在其他的市场.

中油一位不愿具名官员表示,近期短票市场利率下滑,若以资金的成本面考量,不排除将银行借款降低,转而向短票市场筹资.

一个月短票成交利率主要在0.78%,部分短天期成交在0.77%.

台湾央行今日共发行3,871.5亿台币存单,若相较存单到期金额4,051.5亿,存单发行余额减180亿.[TW/MMTCN]

本周央行存单到期总额为1兆(万亿)287.5亿台币,本周余日存单到期情况为:周二89亿,周三3,119.5亿,周四357亿,以及周五2,670.5亿台币.

拆款中心资料PIBC显示,周一超额准备为4亿台币,累计超额准备为负2亿台币,加计前期1%的超额准备为904亿台币.

**公债RP持稳区间低位**

台湾公债10天期附买回(RP)利率则持稳在区间低位.时序迈入本月下旬,货币市场资金情势仍宽裕,然市场缺乏券源,不足以消化过剩资金,令公债及公司债RP利率主要交投续皆处于区间低位.

交易商指出,尽管本周进入下旬,尚未感觉到资金紧缩的状况,过剩资金续涌入RP市场,银行、投信的货币型基金承作RP的需求踊跃,让向来就缺券的情形更加明显,客户端都以到期续作为主,新承作的单子几乎微乎其微,担心单子一放手就没券可买.

"现在客户都提早一天圈券,当天一早10点多就打烊了."一大型证券商交易员说.

证券交易商认为,现在一有多的券源,只要一通电话就搞定,在券源不足的情况下,RP市场利率确有下调的压力,但仍要观察月底例行性支出情形及后续央行冲销力道.

证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.72-0.73%,与上日同,少数低见0.71%;一个月期公司债RP利率主要交投区间在0.82-0.83%,上日亦同.

交易商指出,本周紧缩因素只有周五30年增额公债101/8R交割,金额300亿台币.(完)