〔国际油市〕亚洲石脑油裂解价差下跌,创三周半低点

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透新加坡11月19日电---亚洲石脑油价格周一回升至两个交易日高点每吨950.50美元,尾随布兰特原油价格走势;石脑油上日跌至四个交易日低点.
但石脑油裂解价差续跌,来到三周半低点每吨126.40美元,但多位交易商表示,这样的跌势可能是短期现象,是受到买家态度保守导致现货采购暂时低迷.
截至19日为止11月裂解价差均价为每吨138.52美元,较10月1-19日的均价每吨123.60美元仍高出近11%.
"基本上,除非有重大的炼厂停工事件,市场仍将获得支撑.末端用户正试图将存货维持在极低档,但整体炼厂开工率持稳,"一名新加坡交易员表示.
"韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)正考虑调降开工率,但其工厂整合程度不若那些享有正利润的其他业者."
强劲市况反映在MRPL及其母公司印度石油天然气公司(ONGC)周五取得的高额升水.
MRPL出售三批船货,每批船货数量为3.5万吨.其中一批船货于12月19-21日装运,是卖给出光兴产,溢价为每吨44.50美元.另外两批船货分别于1月14-16日及2月16-18日装运,分别以溢价每吨约45.0及42.0美元卖给道达尔(Total).
另一方面,ONGC出售一批11月28-29日装运的3.5万吨船货给中国国际联合石油化工公司,溢价为每吨38.50美元.
这些溢价水准远高于MRPL的7月船货平均取得的每吨17.25美元.
亚洲汽油裂解价差上涨2.12%至五周新高每桶10.12美元,受需求支撑.
今日有两笔汽油现货交易,未有石脑油现货交易.
维多公司自雪佛龙买进12月7-11日装运的92辛烷汽油,每桶报120美元,另从嘉能可买进同一装运时间的95辛烷汽油,每桶价格为123.10美元.(完)
--编译 张明钧;审校 蔡美珍
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。