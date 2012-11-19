〔国际油市〕亚洲石脑油裂解价差下跌,创三周半低点

路透新加坡11月19日电---亚洲石脑油价格周一回升至两个交易日高点每吨950.50美元,尾随布兰特原油价格走势;石脑油上日跌至四个交易日低点.

但石脑油裂解价差续跌,来到三周半低点每吨126.40美元,但多位交易商表示,这样的跌势可能是短期现象,是受到买家态度保守导致现货采购暂时低迷.

截至19日为止11月裂解价差均价为每吨138.52美元,较10月1-19日的均价每吨123.60美元仍高出近11%.

"基本上,除非有重大的炼厂停工事件,市场仍将获得支撑.末端用户正试图将存货维持在极低档,但整体炼厂开工率持稳,"一名新加坡交易员表示.

"韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)正考虑调降开工率,但其工厂整合程度不若那些享有正利润的其他业者."

强劲市况反映在MRPL及其母公司印度石油天然气公司(ONGC)周五取得的高额升水.

MRPL出售三批船货,每批船货数量为3.5万吨.其中一批船货于12月19-21日装运,是卖给出光兴产,溢价为每吨44.50美元.另外两批船货分别于1月14-16日及2月16-18日装运,分别以溢价每吨约45.0及42.0美元卖给道达尔(Total).

另一方面,ONGC出售一批11月28-29日装运的3.5万吨船货给中国国际联合石油化工公司,溢价为每吨38.50美元.

这些溢价水准远高于MRPL的7月船货平均取得的每吨17.25美元.

亚洲汽油裂解价差上涨2.12%至五周新高每桶10.12美元,受需求支撑.

今日有两笔汽油现货交易,未有石脑油现货交易.

维多公司自雪佛龙买进12月7-11日装运的92辛烷汽油,每桶报120美元,另从嘉能可买进同一装运时间的95辛烷汽油,每桶价格为123.10美元.(完)