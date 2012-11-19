(重温稿)〔两岸金融〕台湾富邦投信获准追加1.5亿美元QFII额度,为追加额度获准首例

路透台北11月19日电---台湾主要金控之一--富邦金控(2881.TW)周一称,旗下富邦投信接获中国外管局核准申请追加的1.5亿美元合格境外机构投资者(QFII)额度,成为台湾首家获准追加QFII额度的金融机构.

富邦投信今天发布新闻稿作出以上表示,新闻稿并提及,新申请核准的QFII额度将运用于已上市挂牌的富邦上证180基金.

富邦金控总计旗下寿险及投信已拥有4亿美元QFII额度,跃居目前拥有最多大陆QFII额度的金控,国泰金控则以2.5亿美元紧追在后.

日前也有消息人士向路透表示,目前国寿QFII额度为1.5亿美元,今年已展开资金配置,待额度用完就会再向中国政府申请QFII额度,下次申请金额将逾3亿美元.[ID:nST0563679]

中国证监会主席郭树清日前表示,正在考虑提高QFII的额度上限,将原有的单个QFII机构最多10亿美元的上限提高数倍,未来800亿美元的QFII额度用完后,还将进一步追加.[ID:nSB2095047]

富邦金控今日收涨1.14%,报30.95台币;台股加权指数.TWII则大致收在平盘,收报7,129.04点.(完)