〔国际油市〕亚洲380-cst燃料油现货价差升至两周高位,受BP买盘支撑

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透新加坡11月19日电---亚洲380-cst燃料油现货价差周一小升,触及两周高位,受大型石油公司BP买盘支撑.
根据路透估算,380-cst燃料油较新加坡现货报价折价幅度缩窄0.45美元,至每吨折价1.15美元.
BP在实货交易窗口买进总计10万吨380-cst燃料油.BP亦买进一笔总计5万吨的燃料油互换.
但这未能提振市场信心,亚洲收盘时,12月/1月跨月正价差扩大0.88美元,至每吨3.38美元,为一周最弱水准.
燃料油市场持续受到供应过剩打击,市场人士期望中国小型炼厂将消化这些供应.
中国小型炼厂的需求下个月料将升高,交易商估计,目前为止12月预定有100-150万吨直炼燃料油运抵山东.
山东的小型炼厂密度居冠,小型炼厂以直馏燃料油为原料,生产汽油及柴油.
摩根大通周五发布的一篇报告预估,中国调降汽油及柴油零售价格后,中国炼厂11月及12月产能利用率将比去年同期低3%.
"假设价格诱因及出口配额持续压抑加工,我们预估中国炼厂开工率11月平均约87%,12月升至88%,"报告称.
印度Mangalore Reginery and Petrochemicals Ltd(MRPL)(MRPL.NS)求售第二批12月船货.该公司希望标售8万吨380-cst燃料油,11月22日结标,报价有效至11月23日.
MRPL上次向Mercuria卖出一批12月初装船船贷,离岸价较新加坡报价每吨折价5.00-6.00美元.(完)
--编译 蔡美珍;审校 张明钧
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。