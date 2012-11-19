〔国际油市〕亚洲380-cst燃料油现货价差升至两周高位,受BP买盘支撑

路透新加坡11月19日电---亚洲380-cst燃料油现货价差周一小升,触及两周高位,受大型石油公司BP买盘支撑.

根据路透估算,380-cst燃料油较新加坡现货报价折价幅度缩窄0.45美元,至每吨折价1.15美元.

BP在实货交易窗口买进总计10万吨380-cst燃料油.BP亦买进一笔总计5万吨的燃料油互换.

但这未能提振市场信心,亚洲收盘时,12月/1月跨月正价差扩大0.88美元,至每吨3.38美元,为一周最弱水准.

燃料油市场持续受到供应过剩打击,市场人士期望中国小型炼厂将消化这些供应.

中国小型炼厂的需求下个月料将升高,交易商估计,目前为止12月预定有100-150万吨直炼燃料油运抵山东.

山东的小型炼厂密度居冠,小型炼厂以直馏燃料油为原料,生产汽油及柴油.

摩根大通周五发布的一篇报告预估,中国调降汽油及柴油零售价格后,中国炼厂11月及12月产能利用率将比去年同期低3%.

"假设价格诱因及出口配额持续压抑加工,我们预估中国炼厂开工率11月平均约87%,12月升至88%,"报告称.

印度Mangalore Reginery and Petrochemicals Ltd(MRPL)(MRPL.NS)求售第二批12月船货.该公司希望标售8万吨380-cst燃料油,11月22日结标,报价有效至11月23日.

MRPL上次向Mercuria卖出一批12月初装船船贷,离岸价较新加坡报价每吨折价5.00-6.00美元.(完)