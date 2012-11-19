〔国际油市〕亚洲柴油裂解价差续跌,规格变动因素抑制交易

路透新加坡11月19日电---亚洲柴油裂解价差周一续跌,行业消息人士称,因亚洲需求维持疲软,而且在明年规格变动之前,交易仍淡.

根据路透数据,12月柴油裂解价差下跌0.38美元,较迪拜原油每桶溢价16.42美元.

交易商称,亚洲交易时段内,柴油流动性仍低,未见买价,只有三笔卖价挂出.

交易商并指出,普氏改采较低柴油指标品级,使明年装运的实货船货估值产生一些不确定性.

合约谈判持续成为亚洲及中东的焦点,Kuwait Petroleum Corp(KPC)为最新完成明年合约的业者之一.

交易商称,KPC完成2013年航煤合约谈判,较指标中东报价每桶高2.25美元,比现行溢价1.70美元增加30%以上.

交易商指出,柴油部分,KPC获得较新指标500ppm含硫柴油新加坡报价每桶升水约2.20美元.

还无法证实买主及数量,但预料与今年相同.

航煤及柴油各有一笔现货交易.

新加坡贸易商兴隆向壳牌买进10万桶航煤,12月4-8日装运,较新加坡报价每桶升水0.10美元.

兴隆向壳牌买进15万桶0.5%含硫柴油,12月4-8月装运,较新加坡报价每桶升水0.10美元.(完)