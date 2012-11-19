〔国际油市〕亚洲柴油裂解价差续跌,规格变动因素抑制交易

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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透新加坡11月19日电---亚洲柴油裂解价差周一续跌,行业消息人士称,因亚洲需求维持疲软,而且在明年规格变动之前,交易仍淡.
根据路透数据,12月柴油裂解价差下跌0.38美元,较迪拜原油每桶溢价16.42美元.
交易商称,亚洲交易时段内,柴油流动性仍低,未见买价,只有三笔卖价挂出.
交易商并指出,普氏改采较低柴油指标品级,使明年装运的实货船货估值产生一些不确定性.
合约谈判持续成为亚洲及中东的焦点,Kuwait Petroleum Corp(KPC)为最新完成明年合约的业者之一.
交易商称,KPC完成2013年航煤合约谈判,较指标中东报价每桶高2.25美元,比现行溢价1.70美元增加30%以上.
交易商指出,柴油部分,KPC获得较新指标500ppm含硫柴油新加坡报价每桶升水约2.20美元.
还无法证实买主及数量,但预料与今年相同.
航煤及柴油各有一笔现货交易.
新加坡贸易商兴隆向壳牌买进10万桶航煤,12月4-8日装运,较新加坡报价每桶升水0.10美元.
兴隆向壳牌买进15万桶0.5%含硫柴油,12月4-8月装运,较新加坡报价每桶升水0.10美元.(完)
--编译 蔡美珍;审校 张明钧
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。