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亚洲 | 2012年 11月 20日 星期二 06:53 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--11月19日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 48.59 +3.52 +7.81 8155319

搜狐 (SOHU.O) 36.49 +0.49 +1.37 711667

网易 (NTES.O) 45.05 +0.97 +2.20 1831787

百度 (BIDU.O) 92.42 -0.26 -0.28 4981792

亚信科技 ASIA.O 10.80 +0.16 +1.50 128251

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 16.34 +0.15 +0.93 1417860

联电 (UMC.N) 1.81 +0.01 +0.56 125021

日月光 (ASX.N) 3.91 +0.18 +4.83 319735

矽品精密 (SPIL.O) 4.92 +0.07 +1.44 509313

和信超媒体 (GIGM.O) 0.98 +0.00 +0.36 38130

友达 (AUO.N) 3.89 +0.10 +2.64 158328

中华电信 (CHT.N) 31.64 +0.09 +0.29 32748

台湾国际航电 (GRMN.O) 37.73 +0.55 +1.48 918872

香港

中国移动 (CHL.N) 55.48 +0.73 +1.33 176040

中国联通 (CHU.N) 15.42 +0.74 +5.04 244709

中国电信 (CHA.N) 55.07 +1.82 +3.42 42525

中芯国际 (SMI.N) 2.38 +0.09 +3.93 168355

电讯盈科 (PCCWY.PK) 4.10 +0.05 +1.23 14429

(完)

--整理 孙茉莉

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