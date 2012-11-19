《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--11月19日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 48.59 +3.52 +7.81 8155319
搜狐 (SOHU.O) 36.49 +0.49 +1.37 711667
网易 (NTES.O) 45.05 +0.97 +2.20 1831787
百度 (BIDU.O) 92.42 -0.26 -0.28 4981792
亚信科技 ASIA.O 10.80 +0.16 +1.50 128251
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 16.34 +0.15 +0.93 1417860
联电 (UMC.N) 1.81 +0.01 +0.56 125021
日月光 (ASX.N) 3.91 +0.18 +4.83 319735
矽品精密 (SPIL.O) 4.92 +0.07 +1.44 509313
和信超媒体 (GIGM.O) 0.98 +0.00 +0.36 38130
友达 (AUO.N) 3.89 +0.10 +2.64 158328
中华电信 (CHT.N) 31.64 +0.09 +0.29 32748
台湾国际航电 (GRMN.O) 37.73 +0.55 +1.48 918872
香港
中国移动 (CHL.N) 55.48 +0.73 +1.33 176040
中国联通 (CHU.N) 15.42 +0.74 +5.04 244709
中国电信 (CHA.N) 55.07 +1.82 +3.42 42525
中芯国际 (SMI.N) 2.38 +0.09 +3.93 168355
电讯盈科 (PCCWY.PK) 4.10 +0.05 +1.23 14429
(完)
--整理 孙茉莉
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。