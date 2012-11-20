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亚洲 | 2012年 11月 20日 星期二 08:15 BJT

〔日本股市〕连续第五天上扬,受美国财政疑虑退烧所鼓舞

路透东京11月20日电---日本股市周二开盘连续第五日上扬,或将上探9,300点的六个月高位,因受美股涨势激励;有迹象显示美国解决财政困境的努力出现进展,促使美股上扬. 日经指数.N225涨0.5%至9,200.60点,东证股价指数.TOPX则涨0.7%至767.08点.(完) 参看日本股市相关新闻,请点选[JP-STX-CMN] --编译 龚芳;审校 白云 日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN] 澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN] 东南亚股市[.SOCN]

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