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亚洲 | 2012年 11月 20日 星期二 08:18 BJT

〔韩国股市〕开盘尾随美股走升,因看好美国财政协商结果

路透首尔11月20日电---韩国股市周二开高,尾随美股上涨,因看好美国政治协商得以避开财政悬崖.

LG显示器(034220.KS)股价大涨2.7%,延续周一的升势.

0003GMT时,综合股价指数.KS11涨1%至1,895.81点.(完)

--编译 戴素萍;审校 龚芳

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