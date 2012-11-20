《台湾报摘》--工商时报11月20日

* 头版头条:

--喊了许久的台湾太阳能产业整并潮终于发生,新日光将分两阶段(公开收购与股权收购)方式,并购台达电(2308.TW)旗下旺能,总并购金额高达4亿美元,若成功,新日光(3576.TW)将成为台湾最大太阳能电池与模组厂,台达电则是最大股东.

* 其他:

--台塑公司(1301.TW)董事长李志村透露,大陆十八大会后,经济提振将重回关注焦点;尤其,过去大陆对轻油裂解投资必须与三中合资,且由中方主控的要求条款,已在去年底取消,台塑将与宁波市政府以企业、地方政府合资等方案,重启协商,争取投资机会.

--合库金(5880.TW)资产活化启动,北市东区宝通大楼与中仑总部大楼并列两大活化标的,总使用面积合计高达37,000坪.合库金控暨合库银行董事长沈临龙昨日指出,中仑总部大楼预定后年完工,下一步合库旗下的其他5栋大楼将进行重建及出租规划,尤以宝通大楼位列重建标的之首.

--金管会积极为金银三会预作准备.据了解,金管会主委陈裕璋已"非正式"与国泰金(2882.TW)、富邦金(2881.TW)、中信金(2891.TW)、第一金(2892.TW)、玉山金(2884.TW)等金控高层会面,收集两岸金融往来的建言,业者回应:"陈主委态度十分积极."(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.