更正:****欧洲经济指标预测--11月20日-11月27日****

日本股市：日经指数触及14个月高点，受日圆走软及美股飙升提振
路透东京3月2日 - 日股日经指数周四触及14个月高点，因对美国联邦储备理事会(美联储/FED)3月可能加息的预期升温，导致日圆兑美元走软，且美国股市隔夜升至纪录高点。
(更正:11月20日瑞士贸易收支预估值有误,应为"顺差23.445亿瑞郎",非"顺差3.445亿瑞郎".)
路透11月20日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------11月19日当周--------------------------------
11月20日(二)
0700 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 10月 +0.1% +0.3%
(较上年同期) +1.7% +1.7%
0700 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 10月 顺差23.445 顺差20.15
11月21日(三)
0930 英国央行投票情况(升息-不变-降息) 11月 0-9-0 0-9-0
0930 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 10月 40 107.3
公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 盈余6.2
11月22日(四)
0758 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 11月初值 44.0 43.7
服务业PMI 45.0 44.6
综合PMI -- 43.5
0828 德国Markit制造业PMI 11月初值 46.0 46.0
服务业PMI 48.4 48.4
综合PMI -- 48.1
0858 欧元区Markit制造业PMI 11月初值 45.5 45.4
服务业PMI 46.0 46.0
综合PMI 45.8 45.7
0900 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元) 10月 -- 逆差6
1100 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 11月 负19 负23
1500 欧元区消费者信心指数 11月 负25.7 负25.6
11月23日(五)
0700 德国国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季终值 -- +0.2%
(较上年同期) -- +0.4%
0745 法国企业景气判断指数 11月 86 85
0900 德国Ifo企业景气判断指数 11月 99.5 100
现况指数 106.3 107.3
预期指数 93.2 93.2
0900 意大利经季节调整的零售销售(较前月) 9月 -- 持平
未经季节调整的零售销售(较上年同期) -- -1.0%
--------------------------------11月26日当周--------------------------------
11月26-28日
0700 德国进口物价(较前月) 10月 -0.4% -0.7%
(较上年同期) +1.7% +1.8%
11月26-30日
0700 英国Nationwide房价(较前月) 11月 -- +0.6%
(较上年同期) -- -0.9%
0700 德国实质零售销售(较前月) 10月 -- +1.5%
(较上年同期) -- -3.1%
11月26日(一)
0815 瑞士非农业就业岗位(万个) 第三季 -- 407.2
0900 意大利消费者信心指数 11月 -- 86.4
1200 德国GfK消费者信心指数 12月 -- 6.3
11月27日(二)
0700 瑞士UBS消费指标 10月 -- 1.07
0745 法国消费者信心指数 11月 -- 84
0900 意大利薪资指数(较前月) 10月 -- +0.1%
(较上年同期) -- +1.4%
0930 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季修正值 -- +1.0%
(较上年同期) -- 持平(完)
--整理 梁睿雪;审校 龚芳
路透东京3月2日 - 日股日经指数周四触及14个月高点，因对美国联邦储备理事会(美联储/FED)3月可能加息的预期升温，导致日圆兑美元走软，且美国股市隔夜升至纪录高点。
* 标售标的：央行364天期存单 * 标售时间：3月3日(周五) * 标售金额：1,600亿台币 * 预测区间：0.50-0.53% * 受访机构：九家 路透台北3月2日 - 台湾央行周五(3日)将标售1,600亿台币一年期定存单。路透调查结 果显示，本次一年期定存单加权平均得标利率中值料落在0.50-0.53%。 路透周四访谈九家金融机构，包括六家本地银行、三家外商银行，预估利率大区间在0. 50-0.55%。 台湾央行2月21日标售的1,600亿台币364天期定存单加权平均得标利率为0.524%，符合 于市场预估区间0.52-0.55%，较前次标售均标低1.8个基点；高标则落在0.545%。 台湾央行自2010年4月起按月标售一次1,000亿台币的364天期存单，2014年2月起增至1, 200亿台币，2015年3月起提高到1,300亿台币，6月起增至1,500亿台币；2016年2月起再增至 1,600亿台币，仅2017年1月因农历春节因素而降至
* 提存期底短率持稳低档 * 交投以调积数为主 * 关注明日一年存单标售 * 短票及RP利率持平 记者 詹静宜 路透台北3月2日 - 台湾银行间短率周四持稳低档。资金调度人员称，明日为本提存期底最后交易日，且资金需求疲弱，今日交投偏淡以调整积数为主；月初资金充沛下令短率续躺在低位，后续关注明日一年期定存单标售。 他们表示，今早央行引导银行间隔夜拆款利率开在0.169%，为去年7月以来央行引导隔拆开盘利率的新低，但对市场影响有限，拆款利率仍多维持上日低档区间，未进一步走低。 〞美国又要升息了，市场的钱却是很热络。〞一位大型银行交易员说。 美联储理事布雷纳德(Lael Brainard)周三表示，全球经济改善与美国稳健复苏，说明美联储“很快将适宜”升息。 另位大型银行交易员称，尽管央行周三存单发行余额增加千亿台币，造成当日整体银行超额准备转为负270亿台币，但今日央行存单到期金额高达9,795.3亿台币，料将垫高银行间资金水位，明日一年期定存单得标利率可能持平或略低于