《台湾重要政经日程》--11月20日-2013年10月10日

==================今日重要政经消息====================== 11/20(二) --09:00 两岸金融学术研讨会. --12:20 央行标售30年增额券101/8R,金额300亿台币,23日交割. --16:00 经济部公布10月外销订单,9月为年增1.9%. --16:10 台湾央行公布第三季经常帐和国际收支.第二季经常帐为顺差100亿美元. ==================近期重要政经消息====================== 11/21(三) *--第二届ECFA下两岸产业合作会议. 11/22(四) --08:30 主计总处公布10月经季调失业率,上月为4.30%. 11/23(五) --16:00 经济部公布10月工业生产年增率,上月初值为3.0%. --16:30 主计总处公布第三季国内生产总值(GDP)年增率,第三季GDP概估值为成长1.02%. 11/26(一) --12:20 央行标售273天期国库券,金额300亿台币,27日交割. --16:10 央行公布10月M2货币总计数.9月为升3.96%. 11/30(五) --12:20 央行标售364天期国库券,金额300亿台币,12月3日交割. *12/3(一) --汇丰公布台湾PMI. 12/5(三) --08:30 主计总处公布11月消费者物价指数(CPI)年增率,上月为年增2.36%. --16:10 台湾央行公布11月外汇存底,上月底为3,992.16亿美元. 12/7(五) --16:00 财政部公布11月进出口年变动率;上月较去年同期分别为衰退1.80%及1.90%. 12/13(四) --12:20 央行标售182天期国库券,金额300亿台币,14日交割. --12:20 央行标售10年增额券101/9R,金额400亿台币,18日交割. 12/22(六) --金融市场因应开国纪念日调整休假补行交易. 12/31(一) --金融市场调整休市一日,因应1月1日(周二)开国纪念日. 2013年 1/1(二) --金融市场休市一日. 2/11-2/15 --农历春节假期. 2/23 (六) --补行上班一日,金融市场开市. 2/28 (四) --228纪念日休假,金融市场休市. 4/4-4/5 --儿童节/民族扫墓节休市二日. 6/12(三) --端午节休市一日. 9/14(六) --弹性放假补行上班一日. 9/19-9/20 --中秋节放假及隔日调整放假,金融市场休市. 10/10(四) --国庆日休市一日. (完) --记者 高洁如; 审校 林高丽