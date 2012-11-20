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亚洲 | 2012年 11月 20日 星期二 08:45 BJT

〔国际油市〕NYMEX油价因法国降评而下滑,但中东情势抑制跌幅

路透首尔11月20日电---美国原油期货周二走软,因穆迪调降法国主权评级后,美元兑欧元走坚;但因中东紧张情势恶化,致油价跌势有限.

0031 GMT时,美国原油CLc1跌0.29美元至每桶88.99美元,上日则收高2.36美元至89.28美元.

布兰特原油期货LCOc1周一收高2.75美元至111.70美元,此前曾触及10月19日以来高位112.20美元.

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