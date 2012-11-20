〔台湾股市〕开盘上涨,新日光及旺能因购并案而跳涨

路透台北11月20日电---台湾股市周二上涨0.7%,光电类指数.TOPI及电子零组件类指数.TEPI双双走升1.6%,带领大盘上攻. 加权股价指数.TWII开盘上涨50.06点,至7,179.10点.上交易日收平盘. 新日光(3576.TW)及旺能3599.TW的升幅双双在涨停的7%附近.此前有报导称,新日光将以4亿美元买下旺能13-15%股权. 台湾证券交易所周一资料显示,外资及陆资在台股买超11.27亿台币,结束连续四天卖超;上日为卖超29.31亿.[ID:nST0576523](完) --编译 戴素萍;审校 石冠兰 日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN] 澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN] 东南亚股市[.SOCN]