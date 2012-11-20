更正:〔澳新汇市〕澳元和新西兰元兑欧元上涨,此前法国遭降评

(更正:内文第二段报价有误,应为"持坚于1.0408美元") 路透悉尼/惠灵顿11月20日电---澳元和新西兰元兑美元周二持坚,兑欧元则走扬,此前法国评级遭到调降,令欧元承压. 澳元/美元AUD=D4持坚于1.0408美元,接近隔夜高位1.0417,远离周五触及的三周低位1.0287. 在澳洲央行11月政策会议纪录显示央行仍可能降息后,澳元一度短暂下跌近0.0025美元.