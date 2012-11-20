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亚洲 | 2012年 11月 20日 星期二 10:32 BJT

〔东京美债〕公债价格持稳,此前因美预算协商乐观预期而下滑

路透东京11月20日电---美国公债周二在亚洲市场持稳,上日则小跌,因市场看好美国会议员可望达成协议避免"财政悬崖".若跌落财政悬崖或有将美国经济推入衰退的风险.

美国议员领袖周日表示,有信心达成协议避免"财政悬崖",即便他们增税并削减支出,可能令达成协议的难度加大.[ID:nSB2105523]

10年期公债收益率US10YT=RR报1.611%,近持平于美国尾盘水准,但脱离上周五的所及两个半月低点1.556%.

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