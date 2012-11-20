〔日本股市〕日经指数连五日上涨,惟在日央行决议出炉前升势受限

路透东京11月20日电---日本股市周二连续第五日上涨,受惠于对美国财政谈判的乐观情绪,但投资人获利了结及等候日本央行稍后的政策决议,令升势受限.

央行周二料将维持政策不变,但投资者将关注日本央行总裁白川方明对政治压力升高的回应.

在12月16日大选前,自民党领袖安倍晋三曾敦促日本央行采取更大胆的行动,包括无限度宽松措施在内.

大和证券市场分析师Takuya Takahashi表示,"投资者开始检视安倍晋三所说过的话,且小心不要对他所说的每件事抱持太多的期待...市场怀疑日本央行会让步对每个需求让步."

日经指数.N225早盘上涨0.2%,至9,168.73.东证股价指数.TOPX则升0.3%至764.35.(完)

--编译 戴素萍;审校 龚芳

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